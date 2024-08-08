معرض 2024 SMARTECHبرعاية لينك LINC)) التابع لبنك القاهرة عمان

وطنا اليوم:رعى لينك LINC من بنك القاهرة عمان معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية SMARTECH 2024، الحدث الرائد والأول من نوعه في الأردن في مجال الابتكار الرقمي، الذي أقيم تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة خلال الفترة بين 31-7-2024 ولغاية 03-08-2024 في المركز الأردني الدولي للمعارض بمكة مول.

وتمثلت مشاركة بنك لينك LINC كراعي وشريك مصرفي في بالمعرض من خلال جناح مميز، قدم البنك من خلاله عدداً من حلوله وخدماته الرقمية التي يوفرها البنك لعملائه، فضلا عن باقة متنوعة ومميزة من الخدمات المصرفية و المنتجات والخدمات والمزايا البنكية التي تلبي احتياجاتهم المصرفية والمالية والتي يمكن الوصول إليها عبر تطبيقات البنك المختلفة .

تاتي رعاية بنك لينك LINC ومشاركته ، للتعريف باستراتيجية في التحول الرقمي التي ينتهجها لتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة وتقديم الأفضل للعملاء باستمرار، بالتوازي مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة في مختلف الخدمات والمنتجات التي يقدمها.

يذكر أن معرض Smartech 2024 الذي نظمته شركة E-Style بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، يعتبر منصة مفتوحة لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول والمنتجات والخدمات الرقمية التي تساهم في تشكيل نمط الحياة الحديثة، بما في ذلك الخدمات المصرفية وتكنولوجيا التطبيقات البنكية وبوابات الدفع والمحافظ الإلكترونية، وللاطلاع على تجارب التحول الرقمي للشركات المتواجدة من قطاعات عدة، بالإضافة لفتح آفاق التشبيك والتعاون، إلى جانب التفاعل بين زوار المعرض والخبراء.