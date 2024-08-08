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ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال تموز بنسبة 25%

منذ دقيقتين
ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال تموز بنسبة 25%

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشيكات المتداولة في الأردن، خلال شهر تموز/يوليو الماضي، بنسبة 9.6 بالمئة، مقارنة بحزيران/يونيو، وبعدد شيكات متداولة بلغ 569 ألفا، وفقا للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك”.
وبحسب بيانات الشركة، فإن عدد الشيكات المرتجعة خلال تموز/يوليو انخفض ليبلغ 13.2 ألف شيك، وبنسبة انخفاض بلغت 1.8 بالمئة، عن الشهر الذي سبقه.
وبلغ عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 12,815 شيكا، وبنسبة 66.8 بالمئة من العدد الإجمالي للشيكات المرتجعة، في حين بلغ عدد الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 6,376 شيكا، وبنسبة 33.2 بالمئة.
وارتفعت قيمة الشيكات المتداولة خلال تموز/يوليو بنسبة 25.6 بالمئة مقارنة مع حزيران/يونيو، لتبلغ 3.65 مليار دينار.
وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال تموز/يوليو، رغم انخفاض عدد الشبكات، لتبلغ 142 مليون دينار، مقارنة مع 117 مليون دينار في حزيران/يونيو، وبنسبة ارتفاع في القيمة بلغت 22.1 بالمئة.
وبلغ إجمالي قيم الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 107.4 ملين دينار، وبنسبة 75.4 بالمئة، في حين بلغت قيم الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 35.1 مليون دينار وبنسبة 24.6 بالمئة من إجمالي قيم الشيكات المرتجعة.


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