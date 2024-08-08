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شرطة الاحتلال تقرر منع خطيب المسجد الأقصى من دخوله 6 أشهر

منذ ساعتين
شرطة الاحتلال تقرر منع خطيب المسجد الأقصى من دخوله 6 أشهر

وطنا اليوم:قال محامي الشيخ عكرمة صبري إن الشرطة الإسرائيلية قررت منع خطيب المسجد الأقصى من دخول المسجد وباحاته لمدة 6 أشهر.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء الجمعة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بعد ساعات من إلقائه خطبة الجمعة، ونعيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران.
وفي خطوة غير عادية وفي إجراء سريع، وافقت النيابة العامة للاحتلال على التحقيق مع الشيخ عكرمة صبري بعد نعيه للقيادي إسماعيل هنية داخل المسجد الأقصى الأمر الذي اعتبر تحريضيا.
وكانت أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس أنها تفحص خطبة الإمام في المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بزعم احتوائها على تحريض.
وذكرت شرطة الاحتلال أنها بدأت بالفحص فيما اذا كان للخطبة علاقة بالتحريض مع الجهات المختصة، وسوف تتصرف وفقاً للنتائج.
وأشارت إلى أنها اعتقلت شخص في الحرم القدسي الشريف، بزعم أنه قام بهتافات تحريضية أثناء الصلاة.
إلى ذلك أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير داخلية الاحتلال يطالب المستشار القضائي لحكومة نتنياهو بسحب مواطنة الشيخ عكرمه صبري “الهوية المقدسية” بعد أحداث صلاة الجمعة في الأقصى وصلاة الغائب على إسماعيل هنية.
وبعد دعوة وزير داخلية الاحتلال لسحب إقامة الشيخ عكرمة صبري، نشر مستوطنون دعوات لقصف منزله في القدس مع صورة لإحداثيات المنزل.


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