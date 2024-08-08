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رئاسة فخرية ودعم مالي .. الخشمان يدخل الوحدات بقوة

منذ ساعة واحدة
رئاسة فخرية ودعم مالي .. الخشمان يدخل الوحدات بقوة

وطنا اليوم: ينتظر ان يقدم الدكتور بشار حوامده ر ئيس نادي الوحدات تفاصيل عقد الرعاية الخاص بالرئيس الفخري للنادي امام مجلس ادارة النادي خلال الايام المقبله
ووفقا لمصادر مأذونه فان الاتفاقية تتضمن تسمية الكابتن الطيار محمد الخشمان رئيسا فخريا لنادي الوحدات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة دعم مالي لصندوق نادي الوحدات تتجاوز مبلغ (300) الف دولار وتتضمن ايضا حق الوحدات في الاستفاده من الخصومات الخاصة على بطاقات السفر من الاردنية للطيران او شركات السياحة والطيران التي يمتلكها الكابتن الطيار الخشمان وخاصة خلال مشوار الوحدات بدوري ابطال اسيا المقبل
ووفقا للمصدر ذاته فان حفل توقيع الاتفاقيه و بعد موافقة مجلس ادارة النادي عليها سيقام داخل مقر نادي الوحدات في مخيم الوحدات قبل نهاية الاسبوع المقبل.


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