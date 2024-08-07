الصفدي: لن نسمح لأي كان بانتهاك مجالنا الجوي

وطنا اليوم_أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن لن يسمح لأي كان بانتهاك مجاله الجوي.

وقال الصفدي، في تصريحات للسي إن إن، مساء اليوم الأربعاء، إن رسالتنا واضحة

للإيرانيين والإسرائيليين بأننا لن نكون ساحة معركة لأحد ولن نسمح لأي كان

بانتهاك مجالنا الجوي.

وقال إن مسؤوليتنا الأولى تجاه شعبنا هي حماية سيادة بلدنا وسلامة شعبنا، لذا فإن موقفنا هو أنه لا ينبغي لأحد أن يستخدم مجالنا الجوي ولا ينبغي لأحد أن يعرض شعبنا لخطر أي مقدوف للسقوط فوق أي جزء من أرضنا والإضرار بشعبنا وهذا هو الموقف الذي أبلغناه لكل من الإيرانيين والإسرائيليين بعبارات لا لبس فيها ولن نكون ساحة معركة في مواجهة لن تؤدي الا الى المزيد من الدمار والأذى ولن تنهي الاحتلال ولن تنهي المواجهة بين إيران وإسرائيل فهي مجرد جولة أخرى من المواجهات المتبادلة التي لن نقع في وسطها ولن نسمح بتعريض أمننا وسلامة شعبنا للخطر.

وفي رده على سؤال، أشار إلى أن جميع الأردنيين غاضبون من استمرار مذبحة الشعب الفلسطيني في غزة وإزاء الإجراءات التي تقوّض وتقتل آفاق تحقيق السلام في الضفة الغربية وهذا هو الشعور السائد في الأردن وفي العالم العربي

والإسلامي، وأعتقد أنه ينتشر في جميع أنحاء العالم بأسره.