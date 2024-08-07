قائد جيش الاحتلال يتوعد بالعثور على السنوار وتصفيته

وطنا اليوم:توعّد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، الأربعاء، بالعثور على يحيى السنوار وتصفيته بعدما سُمّي رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران الأسبوع الماضي.

وقال هاليفي للجنود حسبما جاء في بيان صدر عن المتحدث باسمه، “سنسعى جاهدين للعثور عليه ومهاجمته واستبدال رئيس المكتب السياسي (لحماس) مجددًا”.