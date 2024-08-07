مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الخشمان

وطنا اليوم_

*عمان- 7 آب 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الخشمان، بوفاة عماد حسين الخشمان.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم عشيرة الخشمان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.