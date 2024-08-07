عشية نتائج الثانوية.. وفاة طالب توجيهي في معان

وطنا اليوم:توفي طالب توجيهي، الأربعاء، في محافظة معان، وذلك قبيل إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة بساعات.

وسادت حالة من الحزن الشديدة في أجواء مدينة معان عقب وفاة الطالب، مع ترقب إعلان نتائج التوجيهي في الأردن.

وحدد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة موعد شهادة الدراسة الثانوية العامة 2024 الخميس 2024/8/8.

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2024، الخميس عبر الرابط الإلكتروني www.tawjihi.jo الساعة الخامسة مساء.

وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة مساء لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة وأسماء الأوائل.