غالانت: نصر الله قد يجر لبنان لدفع أثمان باهظة للغاية

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد يجر لبنان إلى دفع “أثمان باهضة للغاية”.

وأضاف غالانت خلال وقوفه على مناورة عسكرية تحاكي القتال في الحدود الشمالية.: “في الوضع الحالي، قد يجر نصر الله لبنان إلى دفع أثمان باهظة جداً. إنهم لا يتخيلون ما يمكن أن يحدث، وأعتقد أنهم إذا التقطوا صورة لغزة فسوف يفهمون، لكن المنطق لا يتكلم دائما”.

وتابع: “لا يمكنك قتل المدنيين في دولة إسرائيل، بالتأكيد ليس 12 طفلا، ولا تدفع ثمن ذلك، فهو لا يجدي، براءة الاختراع هذه غير مقبولة لدينا، وإذا لزم الأمر سنوسع العمليات ونفعل ما هو ضروري”.

وقال غالانت مخاطبا الجنود إن “قدرتكم في هذا الوقت هنا تتركز على النشاط العملياتي في الدفاع، لكننا نجهز كلا الأمرين للهجوم أيضا. نحن بحاجة إلى الاستعداد، علينا أن نكون جاهزين”.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قد أكد الثلاثاء، إن حزبه وإيران “ملزمان بالرد” على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقائد عمليات حزبه في جنوب لبنان فؤاد شكر، وسط مخاوف من انزلاق التصعيد إلى مواجهة إقليمية.

وألقت إيران وحماس باللوم على إسرائيل في مقتل هنية، وتعهدتا مع حزب الله بالانتقام. فيما لم تعلن إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها.