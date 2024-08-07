أورنج الأردن تعقد جلسة حوارية في ملتقى الابتكار حول تطبيقات وابتكارات الجيل الخامس مع عدد من الخبراء

وطنا اليوم:قبل عام من الآن، أطلقت أورنج الأردن خدمات الجيل الخامس في المملكة انسجاماً مع المشهد العالمي المتطور بوتيرة متسارعة بفضل هذه التقنية الثورية. اليوم، يكتب الأردن اسمه بحروف من ذهب في عالم التكنولوجيا بفضل التطورات غير المسبوقة التي شهدتها القطاعات المختلفة منذ إطلاق هذه الخدمة. وعلى غرار التقنيات الحديثة، فإنه من المتوقع أن تشهد ابتكارات وتطبيقات الجيل الخامس مزيداً من التقدم لتعيد تشكيل المشهد الذي تطرق له عدد من الخبراء في الجلسة النقاشية التي عقدتها أورنج في ملتقى الابتكار يوم الأربعاء الموافق 7 آب.

وضمت الجلسة كلاً من مدير ملتقى الابتكار ومختبر التصنيع الرقمي في أورنج الأردن شادي البس، والمهندسة التقنية في مختبرات أورنج للتصنيع الرقمي والابتكار لجين عناب، والمؤسس والمدير العام لأكاديمية اتصالاتي، المتخصصة في مجال تدريب مهندسي الاتصالات، المهندس إبراهيم الإبراهيم، فيما استقطبت جمهوراً شمل متخصصين في مجال التكنولوجيا، وممثلين عن شركات توظف تقنية الجيل الخامس، وممثلين عن مؤسسة ولي العهد، بالإضافة إلى عدد من شركات التكنولوجيا.

وطرح كل من المهندس إبراهيم الإبراهيم وشادي البس على بساط البحث دور الجيل الخامس في تعزيز الابتكار والوصول به إلى مستويات غير مسبوقة الأمر الذي سينعكس إيجاباً على كل القطاعات بالضرورة، فيما سلطت المهندسة لجين عناب الضوء على تجربة أورنج في تعريف المتدربين والشباب بدور الجيل الخامس في القطاع الزراعي من خلال عقد مخيم تدريبي حول التكنولوجيا الزراعية باستخدام تقنية الجيل الخامس استقطب مهندسين ومتدربين وغيرهم من المهتمين في التكنولوجيا والمجال الزراعي.

وتندرج هذه الجلسة التي تشكل أساساً للبقاء على اتساق مع الموجة العالمية التكنولوجية ضمن مساعي أورنج الأردن لنشر الوعي حول مفاهيم الابتكار والمساهمة في تحقيق التحولات المنشودة في مختلف القطاعات بفضل هذه التقنية ونشرها بين الجمهور والفئات المستهدفة.

وتضمنت الجلسة عروضاً تقديمية وحوارات تفاعلية حول آخر التحديثات التي شهدتها تقنية الجيل الخامس في مختلف القطاعات ودور ملتقى الابتكار من أورنج الأردن في أن يكون منصة تعريفية بهذه التحولات العالمية وملتقى للخبراء والمتحدثين في هذه المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن ملتقى الابتكار احتضن مؤخراً جلسة حول نساء ناجحات في مجال الهندسة بهدف تشجيع انضمام المزيد من الشابات والنساء إلى هذا القطاع ضمن برنامج أورنج الأردن للنساء في مجال الهندسة.