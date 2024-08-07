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معهد ستراتيجيكس يستقبل وفداً من بعثة منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)

منذ 15 ثانية
معهد ستراتيجيكس يستقبل وفداً من بعثة منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)

وطنا اليوم:رحب معهد ستراتيجيكس اليوم بوفد رفيع المستوى من بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO). التقى الوفد بقيادة رئيس البعثة الجنرال باتريك جوتشات بالمدير العام لمعهد ستراتيجيكس حازم الضمور ومجموعة من الباحثين والخبراء في المعهد.
خلال الاجتماع، قدم السيد الضمور لمحة شاملة عن مهمة المعهد وأنشطته وإنجازاته، واستعرض جانب من الشراكات الناجحة للمعهد على الصعيدين الإقليمي والدولي. بدوره تحدث الجنرال باتريك عن مهمة الهيئة في عمليات حفظ السلام منذ تأسيسها عام 1948، وعن أدوارها في مراقبة خطوط الهدنة التي تغطيها الهيئة ودورها في الإشراف على تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار ومساعدة الأطراف في الحفاظ على اتفاقيات السلام.
وخلال اللقاء قدم فريق الخبراء والباحثين مجموعة من تقييمات المعهد السياسية والأمنية والاقتصادية والسيناريوهات التي طرحها خلال الفترة الماضية والمتعلقة بمجريات الحرب في قطاع غزة، والتوقعات بشأن الحرب ومسارات التصعيد في الجبهات المرافقة، وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء التطورات الأخيرة، وأكدا على ضرورة أن تلعب كافة الأطراف المعنية دوراً في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.


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