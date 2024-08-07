البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

وطنا اليوم:طرحت شركة البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية للعام الحالي لبيعها للجمهور ولهواة الطوابع، اعتبارا من يوم غد الخميس.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، يأتي الإصدار تحت عنوان “الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن”، تعبيراً عن مواكبة تقنية الاتصالات والمعلومات واستحداث التطبيقات في الأردن، واستخدام آليات الزراعة الذكية وغيرها من التقنيات الحديثة في هذا المجال، وبروز صناعات الألعاب الإلكترونية واستحداث مراكز الخدمات الحكومية.

وأشارت الشركة إلى أن الإصدار يحتوي لأول مرة على رمز الاستجابة السريع، بهدف توثيق التطور التكنولوجي في الأردن، ويتكون من 4 طوابع قيمة الفئة الواحدة 40 قرشا، وقيمة المجموعة 1.60 دينار إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.10 دينار.

ولفتت إلى إمكانية الحصول على هذه الإصدارات من خلال مراجعة قسم الطوابع في مبنى الشركة في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، أو المكاتب البريدية في جبل عمان، واللويبدة، ووسط البلد، والعبدلي، وإربد، ومادبا، والعقبة، وجرش، والبتراء، والكرك، وعجلون، السلط ، ماحص والفحيص، و مركز زوار جرش.