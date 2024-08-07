بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ارادة ملكية بتعيين العيسوي وحسان عضوين بمجلس الأمن القومي

منذ ساعة واحدة
ارادة ملكية بتعيين العيسوي وحسان عضوين بمجلس الأمن القومي

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي ، ومدير مكتب جلالة الملك جعفر حسان، عضوين في مجلس الأمن القومي لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 7/8/2024.
ويناط بالمجلس، الذي أنشئ وفقا لأحكام المادة 122 من الدستور، مهام تخص الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويتألف من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينان بإرادة ملكية سامية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:17

الملك يستقبل قائد قوات الدفاع الماليزية

15:38

الصفدي يعقد مباحثات ثنائية مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني

15:28

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

15:23

مجموعة الخليج للتأمين-الأردن تفتتح فرعها الجديد في الشميساني

15:21

تجارة الأردن تدعو للإسراع بإصدار نظام الإعفاءات الخاص بالطاقة المتجددة

15:11

إنذار طوارئ يصل بعض الأردنيين على هواتفهم.. ما القصة؟

15:01

ولي العهد والأميرة رجوة يغادران مدينة الحسين الطبية برفقة مولودتهما الجديدة

14:56

تجارة الأردن تدعو للإسراع بإصدار نظام الإعفاءات الخاص بالطاقة المتجددة

14:53

مجموعة الخليج للتأمين-الأردن تفتتح فرعها الجديد في الشميساني

14:51

الأمن: دوريات باللباسين المدني والعسكري لرصد المخالفات تزامنا مع نتائج الثانوية

14:46

مجلة إسرائيلية: أمازون وجوجل قدموا خدمات لجيش الاحتلال ساعدت في مراقبة سكان غزة

14:30

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

وفيات
وفيات الأربعاء 7-8-2024وفيات الثلاثاء 6-8-2024وفيات الإثنين 5-8-2024وفيات الأحد 4-8-2024الإتحاد العام للجمعيات الخيرية والفروع في المحافظات تنعى الرئيس السابق للإتحاد الحاج ظافر البسطامي