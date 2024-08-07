ارادة ملكية بتعيين العيسوي وحسان عضوين بمجلس الأمن القومي

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي ، ومدير مكتب جلالة الملك جعفر حسان، عضوين في مجلس الأمن القومي لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 7/8/2024.

ويناط بالمجلس، الذي أنشئ وفقا لأحكام المادة 122 من الدستور، مهام تخص الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويتألف من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينان بإرادة ملكية سامية.