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جامعة البترا تستحدث برنامج ماجستير في تخصص: “إدارة المشاريع الهندسية” بدءًا من العام الجامعي 2024/2025

منذ 23 ثانية
جامعة البترا تستحدث برنامج ماجستير في تخصص: “إدارة المشاريع الهندسية” بدءًا من العام الجامعي 2024/2025

وطنا اليوم:أعلنت كلية الهندسة في جامعة البترا عن استحداث تخصص “إدارة المشاريع الهندسية” في مرحلة الماجستير، ابتداءً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2025، وذلك بعد موافقة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على استحداث البرنامج في الجامعة.

وقال عميد كلية الهندسة في جامعة البترا الدكتور زياد تقي الدين: إن تخصص “إدارة المشاريع الهندسية” في مرحلة الماجستير يُعَدّ من التخصصات المطلوبة في بيئة الأعمال الحديثة، وإن تصميم البرنامج واستحداثه تم بالتنسيق مع نقابتي المهندسين والمقاولين الأردنيين بهدف سد الثغرات المعرفية، وتلبية المهارات المطلوبة لمواكبة التطورات المعاصرة في مجال العمل الهندسي، وتضمينها على شكل مساقات إجبارية في الخطة الدراسية للبرنامج. وأشار تقي الدين إلى أن البرنامج مطروح لحملة شهادة البكالوريوس في جميع التخصصات الهندسية.

ويشمل التخصص دراسة إدارة العقود الهندسية، وإدارة المخاطر في المشاريع الهندسية، وإدارة المشاريع الهندسية والاستدامة، ومنهجية البحث العلمي، والاقتصاد الهندسي المتقدم، والإحصاء التطبيقي المتقدم. وينقسم التخصص إلى مسارين مسار الشامل ومسار الرسالة.
وتتضمن الخطة الدراسية مجموعة واسعة ومتنوعة من المساقات الاختيارية التي تلبي احتياجات خريجي مختلف التخصصات الهندسية، كمساق هندسة التكاليف، والتخطيط والتحكم للمشاريع الهندسية، وإدارة الجودة في المشاريع الهندسية، وطرق وتكنولوجيا الإنشاء، وإدارة أنظمة المعلومات في المشاريع الهندسية، وإدارة الأنظمة البيئية والموارد المائية.


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