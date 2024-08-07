الحكومة : لا توجه لفرض ضريبة البصمة الكربونية

وطنا اليوم:أكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عدم صحة ما نشرته صحيفة يومية محلية بوجود نية لدى الحكومة بفرض ضريبة البصمة الكربونية على رسائل البريد الإلكتروني والهواتف الخلوية، أسوة بالتوجهات العالمية للعديد من الدول وشركات خدمات الإنترنت.

وتشدد الوزارة على أن هذا التوجه غير وارد على الإطلاق وعار عن الصحة، وليس من ضمن استراتيجيتها وتوجهاتها الحالية أو المستقبلية