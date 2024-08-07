بأكثر من ألف جندي… بريطانيا تستعدّ لإجلاء رعاياها من لبنان

وطنا اليوم:أشارت صحيفة “التايمز” البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى أنه “وضع أكثر من 1000 جندي بريطاني على أهبة الاستعداد لإجلاء الرعايا البريطانيين من لبنان”.

وفي خضم التأهب العسكري والأمني بين إسرائيل وحزب الله في لبنان من جهة وإيران من جهة أخرى، على خلفية اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر الاسبوع الماضي، تصاعدت التحذيرات الدولية من غرق المنطقة في حرب شاملة.

فبعد الولايات المتحدة، نبهت بريطانيا من تفجر حرب كارثية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي في تغريدة على حسابه في منصة إكس اليوم الأربعاء: “إن المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد”.

الى ذلك قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن طيران لوفتهانزا مدد إلغاء رحلاته من وإلى إسرائيل حتى 13 أغسطس/آب الجاري.

كما أعلنت الشركة تعليق جميع رحلاتها إلى طهران وبيروت حتى نفس التاريخ المذكور آنفا.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية -مساء أمس الثلاثاء- أن كندا قررت إجلاء عائلات دبلوماسييها من إسرائيل إلى الأردن، بسبب توقعات بحدوث هجوم وشيك من إيران وحزب الله.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة الكندية في تل أبيب أبلغت الخارجية الإسرائيلية أن عائلات الدبلوماسيين الكنديين ستغادر إسرائيل -ظهر اليوم الأربعاء- متوجهة إلى الأردن، بسبب تدهور الوضع الأمني والاستعدادات لهجوم من إيران وحزب الله.