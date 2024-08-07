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رئيس الوزراء يستقبل وزير الصناعة العراقي

منذ 32 ثانية
رئيس الوزراء يستقبل وزير الصناعة العراقي

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاربعاء وزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق خالد البتال الذي يزور المملكة لترؤس الجانب العراقي في اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والتي تبدأ اعمالها في عمان اليوم ويرأسها عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
واكد رئيس الوزراء على العلاقات التاريخية والاخوية التي تربط البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
ولفت الخصاونة الى اهمية اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ودورها في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
كما اكد رئيس الوزراء ضرورة تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى على ارض الواقع التي تم الاتفاق عليها ثنائياً وفي اطار الية التعاون الثلاثي بين الاردن والعراق ومصر سيما ما يتعلق بالربط الكهربائي والمدينة الصناعية على الحدود بين الاردن والعراق وبما يخدم مصالح الدول الثلاث وشعوبها .
وحضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والقائم بالاعمال العراقي في عمان منيف علي حسين.


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