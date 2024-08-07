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لعناية وزير الداخلية و مدير الامن العام ..عودة البلطجة وعصابات الاتاوات الى عمان

منذ 6 ثواني
لعناية وزير الداخلية و مدير الامن العام ..عودة البلطجة وعصابات الاتاوات الى عمان

كتب فارس حباشنة
شاب أربعيني تعرض الى عملية بلطجة و سلب بالسيوف و ” البلطات ” من قبل عصابة مكونة من 5 زعران .
و حادثة “البلطجة” وقعت قبل 17 يوم في شارع الجامعة الاردنية .
و المعتدي عليه ، المسلوب سجل شكوى لدى مركز امن الشميساني في ليلة وقوع حادثة ” البلطجة ” ، و بعدما احضر
تقريرا طبيا قانونيا يفيد بتعرضه الى حادث شروع بالقتل .
و الشكوى مازالت بين يدي المركز الامني و لم يطرأ اي اجراء أمني و قانوني عليها .

والمشتكي في حالة صحية صعبة و حرجة .
ورغم تكرار طرقه ابواب مركز امن الشميساني في السؤال عن الشكوى و تحريكها ، و الى اين قد وصلت ؟ وهل
تم القبض على عصابة المعتدين ” البلطجية” ؟!
و لماذا لم يحرك المركز الامني الشكوى
و يتابعها لغاية كتابة هذه السطور ؟!
و الغريب ، اكتفاء مركز امن الشميساني باجابة المشتكي ؛ بانه ” لسه ما صار شيء على الشكوى” !
فهل هذا الجواب يقيم العدل ، و يشفي غليل المعتدي عليه ، و الذي تعرض الى عملية سلب
و طعن في البطن و الظهر ، و تشويه في الرأس و الوجه ؟!
اسئلة افردها امام وزير الداخلية و مدير الامن العام ، و كنت وجدت نفسي مضطرا الى الكتابة بعد مرور اكثر من اسبوعين على حادثة البلطجة وتقديم الشكوى لدى مركز امن الشميساني .
و علما ، ان حادثة البلطجة وقعت بالقرب من ” فندق معروف ” في شارع الجامعة الاردنية ، و الحادثة مرصودة صوت و صورة بكاميرات المراقبة ، وما أكثرها .
و اعتذر عن نشر صور المعتدي عليه لأسباب مهنية و انسانية بحتة .


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