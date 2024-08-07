لعناية وزير الداخلية و مدير الامن العام ..عودة البلطجة وعصابات الاتاوات الى عمان

كتب فارس حباشنة

شاب أربعيني تعرض الى عملية بلطجة و سلب بالسيوف و ” البلطات ” من قبل عصابة مكونة من 5 زعران .

و حادثة “البلطجة” وقعت قبل 17 يوم في شارع الجامعة الاردنية .

و المعتدي عليه ، المسلوب سجل شكوى لدى مركز امن الشميساني في ليلة وقوع حادثة ” البلطجة ” ، و بعدما احضر

تقريرا طبيا قانونيا يفيد بتعرضه الى حادث شروع بالقتل .

و الشكوى مازالت بين يدي المركز الامني و لم يطرأ اي اجراء أمني و قانوني عليها .

والمشتكي في حالة صحية صعبة و حرجة .

ورغم تكرار طرقه ابواب مركز امن الشميساني في السؤال عن الشكوى و تحريكها ، و الى اين قد وصلت ؟ وهل

تم القبض على عصابة المعتدين ” البلطجية” ؟!

و لماذا لم يحرك المركز الامني الشكوى

و يتابعها لغاية كتابة هذه السطور ؟!

و الغريب ، اكتفاء مركز امن الشميساني باجابة المشتكي ؛ بانه ” لسه ما صار شيء على الشكوى” !

فهل هذا الجواب يقيم العدل ، و يشفي غليل المعتدي عليه ، و الذي تعرض الى عملية سلب

و طعن في البطن و الظهر ، و تشويه في الرأس و الوجه ؟!

اسئلة افردها امام وزير الداخلية و مدير الامن العام ، و كنت وجدت نفسي مضطرا الى الكتابة بعد مرور اكثر من اسبوعين على حادثة البلطجة وتقديم الشكوى لدى مركز امن الشميساني .

و علما ، ان حادثة البلطجة وقعت بالقرب من ” فندق معروف ” في شارع الجامعة الاردنية ، و الحادثة مرصودة صوت و صورة بكاميرات المراقبة ، وما أكثرها .

و اعتذر عن نشر صور المعتدي عليه لأسباب مهنية و انسانية بحتة .