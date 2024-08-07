14 مخالفة باليوم الأول من بدء الدعاية الانتخابية في البلقاء

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة الانتخابات في محافظة البلقاء ملوح الشخاترة انه تم رصد 14 مخالفة في اليوم الأول من بدء الدعاية الانتخابية في البلقاء من قبل فرق الرصد الميداني.

وأضاف ان المخالفات تتمثل بتعليق صور مرشحين وقوائم بصورة تؤدي إلى حجب الرؤية عن الإشارات الضوئية او في أماكن يمنع فيها تعليق الصور واليافطات وسقوط بعض الصور على الشارع العام نتيجة عدم تركيبها بشكل صحيح.

ودعا الشخاترة المرشحين الى ضرورة الالتزام بتعليمات الدعاية الانتخابية وذلك بأن تكون اليافطات والصور مصنوعة من مادة خفيفة الوزن ومتينة ولا يجوز ان تكون مصنوعة من مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها أن تشكل خطرا على السلامة العامة وان تكون مثبتة بإحكام على جدران المباني والأعمدة وتوفر متطلبات السلامة العامة.

كما يجب ان لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة امتار باستثناء تلك التي تمتد فوق شارع ولا يعبر من تحتها المشاة والمركبات وان لا تتجاوز مساحة اي يافطة خمسة أمتار مربعة وعدم وضع اي يافطة او صورة بشكل يؤدي الى حجب الرؤية عن اي يافطة لأي مرشح آخر.

وبين الشخاترة انه يجوز تعليق صور المرشحين والقوائم على التقاطعات والميادين شريطة عدم إعاقة حركة مرور المشاة أو حجب الرؤية للسيارات او حجب الإشارة الضوئية او اللوحات الإرشادية وستتم إزاله اي مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية من قبل الجهات ذات العلاقة وعلى نفقة المرشح او القائمة، داعيا الجميع الى الالتزام بهذه التعليمات.