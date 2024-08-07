بدء استقبال طلبات بعثة تشيفننغ بالسفارة البريطانية

وطنا اليوم:أعلنت السفارة البريطانية في عمان عن البدء باستقبال طلبات الحصول على بعثة تشيفننغ، المقدمة من الحكومة البريطانية للدراسة في المملكة المتحدة.

وقالت السفارة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن استقبال الطلبات سوف يستمر حتى 5 تشرين الثاني، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم الطلبات عبر الموقع chevening.org/apply.

وأوضحت أن بعثة تشيفننغ، تمنح لأفراد من خلفيات متنوعة يمكنهم إظهار الالتزام والمهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل، ويجب أن يكون لدى المتقدمين فكرة واقعية وقابلة للتحقيق لإحداث تغيير إيجابي في بلدهم، وأن يكونوا قادرين على إثبات كيف سيساعدهم حصولهم على درجة الماجستير في المملكة المتحدة في تحقيق فكرتهم.

وبينت أن البعثة توفر الدعم المالي الكامل للمبتعثين لدراسة أي درجة ماجستير في أكثر من 150 جامعة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الحصول على مجموعة واسعة من خبرات أكاديمية ومهنية وثقافية حصرية.

وقالت إنه ومنذ إطلاق برنامج بعثة تشيفننغ في عام 1983، حقق أكثر من 57000 محترف تقدما في حياتهم المهنية من خلال هذه البعثة، مشيرة إلى أنه يتوفر للعام الدراسي 2025/2026 نحو 1500 بعثة للمتقدمين من أنحاء العالم، ما يدل على التزام المملكة المتحدة بتطوير قادة المستقبل.

وقالت رئيسة وحدة المنح الدراسية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إيما هينيسي، “يستخدم مبتعثو وزملاء وخريجو برنامج تشيفننغ المهارات والمعرفة التي اكتسبوها أثناء الدراسة في المملكة المتحدة، لدفع التغيير عند عودتهم إلى أوطانهم، ليصبحوا قادة وصناع تغيير وليساعدوا في ضمان أن يكون العالم مكاناً أفضل للعيش والعمل والازدهار”.

وأضافت “تمثل تشيفننغ أفضل ما في المملكة المتحدة والعالم، ويصبح الدارسون من خلال بعثتنا جزءا من شبكة خريجي تشيفننغ العالمية التي تضم أكثر من 57000 خريج، ويلهمني دائما شغف والتزام خريجي تشيفننغ، وأتطلع إلى استقبال الطلبات من الجيل القادم من القادة”.

وقال السفير البريطاني لدى الأردن فيليب هول: “إذا كنت شغوفاً بقيادة التغيير، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وإذا كنت تريد أن تكون الأفضل في ما تفعله ولديك الخيال الكافي لإلهام الآخرين، عليك أن تفكر في التقدم بطلب الالتحاق بهذه البعثة”، مضيفا لا يوجد طالب “نموذجي” بل نحن نقدّر أن يكون لديك الطاقة والانفتاح والفضول والتعاطف والرؤية الواضحة لمستقبلك، والقدرة على تحقيق أهدافك.

وأشار إلى أن تشيفننغ دعمت العديد من الأردنيين المتميزين؛ قائلا “آمل أن تفكر في التقدم بطلبك لتصبح من مبتعثي تشيفننغ أيضاً”.