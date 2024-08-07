138 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لـ 3 مشاريع في الأردن الشهر الماضي

وطنا اليوم:حوّل البنك الدولي 138 مليون دولار للأردن لـ 3 مشاريع حكومية وبرامج حيوية في قطاعات عدة في الأردن ولدعم رؤية التحديث الاقتصادي خلال شهر تموز الماضي.

وبحسب بيانات البنك الدولي فإن هذه البرامج التي جرى تحويل مبالغ لحسابها هي؛ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، وبرنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن، ومشروع دعم التوظيف والمهارات.

وأظهرت البيانات أن البنك الدولي حوّل لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في 10 تموز الماضي، 54 مليون دولار، من إجمالي قيمة المشروع البالغة 221 مليون دولار، حيث تعتبر هذه الدفعة الأولى من المشروع الذي وقعته الحكومة مع البنك في الربع الثاني من العام الحالي.

وصرف البنك الدولي برنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن في 3 تموز الماضي، 80.2 مليون دولار من إجمالي قيمة المشروع البالغة 321 مليون دولار، وبنسبة تمويل وصلت 25.2%، حيث تعتبر الدفعة الأولى من دفعات المشروع الذي وافق عليه البنك مع الحكومة في نيسان الماضي.

بينما صرف البنك الدولي دفعة جديدة لمشروع دعم التوظيف والمهارات في 9 تموز، بقيمة 3.3 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي الدفعات المحولة للأردن إلى 30 مليون دولار من إجمالي قيمة المشروع البالغة 112 مليون دولار، وفق بيانات البنك الدولي.

وأطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، في نيسان الماضي، إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2024-2029، كمرحلة جديدة في الشراكة بين الطرفين بهدف دعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء.

وسيعتمد تنفيذ إطار الشراكة القُطرية الجديد على محفظة مجموعة البنك الدولي النشطة في الأردن، والتي حققت معدلات نمو مرتفعة على مدى السنوات العشرة الماضية.

وحتى 8 نيسان، تضمنت محفظة البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأردن 18 مشروعا بقيمة 4.1 مليار دولار، واستثمارات بقيمة 538.4 مليون دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية، والتي ضاعفت حجم برنامجها الاستثماري في الأردن منذ عام 2010، بالإضافة الى تغطية ضمانات استثمارية بقيمة 545.8 مليون دولار من خلال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.