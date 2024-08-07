جامعة مؤتة تكرم بنك الإسكان لدعمه جائزة مؤتة للريادة والابتكار للعام 2024

وطنا اليوم:كرمت جامعة مؤتة بنك الإسكان تقديراً لرعايته الحصرية لجائزة مؤتة للريادة والابتكار 2024، وذلك خلال الحفل الختامي للجائزة، والذي أقيم في حرم الجامعة تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات.

وتأتي رعاية بنك الإسكان لجائزة الريادة والابتكار التي أطلقتها جامعة مؤتة على مستوى محافظة الكرك ومحافظات الجنوب للسنة الثالثة على التوالي، منسجمة مع أهداف برنامج البنك المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان” ضمن قطاع التمكين الاجتماعي، وبما يوائم أهداف الجائزة المتمثلة في تشجيع الطلبة على تطوير أفكارهم الريادية ومساعدتهم على تنفيذها بما يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال تأسيس مشاريع ريادية ومبتكرة لتوفير فرص العمل.

ويشار إلى أن جائزة مؤتة للريادة، كانت قد انطلقت من خلال مركز الريادة والابتكار في الجامعة بنسختها الأولى عام 2019 بهدف رفد الشباب بالمعارف والمهارات ودعم المواهب والابتكارات والأفكار والمشاريع الريادية والابتكارية القابلة للتطبيق لطلبة جامعة مؤتة وخريجيها وأبناء المجتمع المحلي.

وتبرهن نسخة 2024 من الجائزة مجدداً على أهميتها وعلى القدرات العالية لدى الطلبة الأردنيين؛ حيث استقطبت في مرحلة التسجيل 33 فريقاً طلابياً، وصل 13 فريقاً منها للمرحلة النهائية التي اختتمت بتكريم 3 فرق فائزة في المراكز الأولى.

ويذكر أن دعم بنك الإسكان الحصري للجائزة للسنة الثالثة على التوالي، يؤكد حرص البنك على مبدأ الاستدامة الذي ينتهجه البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية، وسعيه الدائم لتوسيع مظلة عمله الاجتماعي من خلال تغطية مناطق جغرافية أكبر وضمن إطار عمل ممنهج يجمع المؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات.