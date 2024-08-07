كارثة إنسانية في السودان.. الأمطار الغزيرة تودي بحياة 17 شخصًا وتدمر آلاف المنازل

وطنا اليوم:أودت أمطار غزيرة بحياة 17 شخصاً وتسببت في انهيار آلاف المنازل في مدينة أبو حمد، الواقعة في شمال شرق السودان الذي يشهد حرباً مدمرة منذ نحو ستة عشر شهراً، وفق ما أفاد مصدر طبي سوداني.

وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر طبي، أنّ العديد من الجرحى ما زالوا يصلون إلى المستشفى في البلدة الواقعة في ولاية النيل، والتي تبعد حوالي 400 كلم شمال الخرطوم.

وأوضح مصدر آخر أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار معظم المنازل والمحلات التجارية .

من جهته أفاد المركز الاتحادي لعمليات الطوارئ في السودان أمس الثلاثاء بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أودت بحياة 32 شخصاً منذ السابع من تموز/يوليو الماضي في عدة مدنن بالإضافة إلى إصابة العشرات وتضرر أكثر من خمسة آلاف منزل.