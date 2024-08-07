هاريس تقدّم نائبها وتشن هجوما لاذعا على ترامب

وطنا اليوم:شنت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس ومرشحها تيم والز لمنصب نائب الرئيس، هجوما لاذعا على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك في أول ظهور لهما معا.

وقالت هاريس، في تجمع انتخابي قدمت فيه نائبها تيم والز، إنها تعرف أمثال دونالد ترامب، مضيفة أن عملها سابقا مدعية عامة مكنها من متابعة أنواع مختلفة من المجرمين.

في أول حديث له بعد اختياره، اتهم تيم والز الرئيس السابق ومرشح الجمهوريين ترامب بأنه رجل يبث الفُرقة، وأن لا همّ له إلا خدمة نفسه. وأكد أن الانتخابات المقبلة ستحدد أي اتجاه ستمضي فيه البلاد.

ولدى إعلانها اختيار حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، نائبا لها لخوض الانتخابات الرئاسية، قالت هاريس في رسالة لمؤيديها، إنه يتمتع بخبرة كبيرة وسجِل حافل، مشيرة إلى أنه سيجلب مزايا القيادة نفسها إلى حملتها ومكتب نائبة الرئيسة.

ويعتبر تيم والز، البالغ من العمر 60 عاما، حاكم إحدى الولايات المهمة في الغرب الأوسط الأميركي في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو معروف باتخاذه تدابير اعتبرت تقدمية منذ توليه هذا المنصب قبل 5 سنوات.