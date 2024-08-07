رئيس بلدية اليرموك الدكتور محمد الغزالي “أبو زيد” يقيم حفل تخرج لنجله الدكتور زيد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي

في جو من الفرح والفخر، قام الدكتور محمد الغزالي “أبو زيد”، رئيس بلدية اليرموك، بدعوة الأصدقاء والأهل لحضور حفل تخرج نجله الدكتور زيد.

الحفل أقيم مساء الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024، على دوار خرجا.

وقد أحيى الحفل النجم أيهم البشتاوي، مما أضفى على الحفل أجواء مميزة وزاد من فرحة الحضور بهذه المناسبة السعيدة.

و شهد الحفل تجمعاً كبيراً من الأصدقاء والعائلة للاحتفال على رأسهم، المرشح الدكتور نضال الملكاوي والباشا يحيى عبيدات ورئيس بلدية خالد بن الوليد يوسف المبروك ، فرحآ بإنجاز الدكتور زيد وتقديراً للجهود التي بذلها لتحقيق هذا الإنجاز العلمي.