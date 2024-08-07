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رئيس بلدية اليرموك الدكتور محمد الغزالي “أبو زيد” يقيم حفل تخرج لنجله الدكتور زيد

منذ 25 دقيقة
رئيس بلدية اليرموك الدكتور محمد الغزالي “أبو زيد” يقيم حفل تخرج لنجله الدكتور زيد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي

في جو من الفرح والفخر، قام الدكتور محمد الغزالي “أبو زيد”، رئيس بلدية اليرموك، بدعوة الأصدقاء والأهل لحضور حفل تخرج نجله الدكتور زيد.

الحفل أقيم مساء الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024،  على دوار خرجا.

وقد أحيى الحفل النجم أيهم البشتاوي، مما أضفى على الحفل أجواء مميزة وزاد من فرحة الحضور بهذه المناسبة السعيدة.

و شهد الحفل تجمعاً كبيراً من الأصدقاء والعائلة للاحتفال على رأسهم، المرشح الدكتور نضال الملكاوي والباشا يحيى عبيدات ورئيس بلدية خالد بن الوليد يوسف المبروك ، فرحآ بإنجاز الدكتور زيد وتقديراً للجهود التي بذلها لتحقيق هذا الإنجاز العلمي.


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