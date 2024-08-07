الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين في كورسك

وطنا اليوم_أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف فجر اليوم الأربعاء، إسقاط صاروخين أطلقتهما القوات الأوكرانية.

وكتب في قناته على “تلغرام”: “أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين أوكرانيين آخرين في مقاطعة كورسك. شكرا للمدافعين عنا!”.

وتعرضت مقاطعة كورسك أمس الثلاثاء، لهجمات واسعة النطاق من وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم استهداف فلول وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية وتراجعت إلى أراضيها بعد محاولة مهاجمة مقاطعة كورسك.

وعرضت الوزارة مقاطع فيديو لاستهداف الآليات العسكرية الأوكرانية على حدود مقاطعة كورسك.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلن سميرنوف، عن استهداف القوات الأوكرانية لسيارة إسعاف بطائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.