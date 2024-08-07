بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين في كورسك

منذ 17 ثانية
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين في كورسك

وطنا اليوم_أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف فجر اليوم الأربعاء، إسقاط صاروخين أطلقتهما القوات الأوكرانية.

وكتب في قناته على “تلغرام”: “أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين أوكرانيين آخرين في مقاطعة كورسك. شكرا للمدافعين عنا!”.

 

وتعرضت مقاطعة كورسك أمس الثلاثاء، لهجمات واسعة النطاق من وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم استهداف فلول وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية وتراجعت إلى أراضيها بعد محاولة مهاجمة مقاطعة كورسك.

 

وعرضت الوزارة مقاطع فيديو لاستهداف الآليات العسكرية الأوكرانية على حدود مقاطعة كورسك.

 

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلن سميرنوف، عن استهداف القوات الأوكرانية لسيارة إسعاف بطائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:16

“ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في الرمثا وفصل الخط المعتدى عليه”

05:01

وزير إسرائيلي يدعو إلى “تصفية سريعة” للسنوار

04:54

رئيس بلدية اليرموك الدكتور محمد الغزالي “أبو زيد” يقيم حفل تخرج لنجله الدكتور زيد

04:47

رصد 14 مخالفة في اليوم الاول من بدء الدعاية الانتخابية في السلط

03:40

الغارديان: بريطانيا توقف تصدير السلاح لإسرائيل

02:39

رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية: يجب القضاء على دين نصر الله وأفكاره حول إقامة الدولة الفلسطينية

01:29

كندا ستنقل دبلوماسييها من تل ابيب إلى الأردن

00:53

مرصد الزلازل الأردني: تسجيل زلزالين قرب شاطئ حيفا

23:39

الداخلية تهيب المواطنين الالتزام بوثيقة منع العيارات النارية

21:43

محلل إسرائيلي: حماس اختارت أخطر شخص لقيادتها

20:51

انهيار البورصات العالمية يسحب الأسواق العربية معه

20:33

الصفدي : نتنياهو قوض جهود التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 6-8-2024وفيات الإثنين 5-8-2024وفيات الأحد 4-8-2024الإتحاد العام للجمعيات الخيرية والفروع في المحافظات تنعى الرئيس السابق للإتحاد الحاج ظافر البسطاميعشيرة المدادحة تنعى فقيدها الحاج مازن عبدالله سالم المدادحة