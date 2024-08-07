وزير إسرائيلي يدعو إلى “تصفية سريعة” للسنوار

وطنا اليوم_

السنوار خلال وصوله معبر رفح بعد إطلاق سراحه عام 2011 في صفقة شاليط (رويترز)

7/8/2024-آخر تحديث: 7/8/2024-02:58 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء الثلاثاء إلى “تصفية سريعة” ليحيى السنوار بعيد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، خلفا لإسماعيل هنية الذي استشهد في طهران الأسبوع الماضي.

وكتب كاتس على منصة “إكس” أن تعيين السنوار على رأس حماس خلفا لإسماعيل هنية “هو سبب إضافي لتصفيته سريعا ومحو هذه المنظمة الحقيرة من الخارطة”.

وتتهم إسرائيل السنوار (62 عاما) بالوقوف وراء هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واعتقلته إسرائيل عدة مرات وحكمت عليه بـ4 مؤبدات، قبل أن تحرره المقاومة في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، التي عرفت بصفقة جلعاد شاليط.