رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية: يجب القضاء على دين نصر الله وأفكاره حول إقامة الدولة الفلسطينية

وطنا اليوم_رأى رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية الإسرائيلي يسرائيل غانتس أنه يجب نفي دين وأفكار أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، من العالم، عقب حديث الأخير عن إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال يسرائيل غانتس ردا على نصر الله: “نصر الله يوضح في خطابه ما نقوله دائما..هضبة الجولان، يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)، الجليل، السهل الساحلي، البحر والنهر.. الشيء نفسه”.

وأضاف: “نصر الله يريد إقامة دولة فلسطينية في وسط البلاد كجزء من خطة تدمير إسرائيل.. يجب نفي دينه وأفكاره من العالم!”

وبأتي ذلك بعد أن أشار نصر الله في كلمة له بمناسبة مرور أسبوع على اغتيال القيادي الكبير فؤاد شكر بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، إلى أنه “في الآونة الأخيرة تطورت ظروف تساعد بقوة على فهم حقيقة الأهداف التي تسعى إليها حكومة نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) المتطرف كتصريح وزير المالية الإسرائيلي الذي اعتبر أن من العدل قتل مليوني فلسطيني في غزة إذا لم يرجع الأسرى الصهاينة”.

وأوضح أمين عام “حزب الله” أنه “من التطورات المهمة رفض الكنيست الإسرائيلي قيام دولة فلسطينية”، مردفا: “هناك شبه إجماع كبير في كيان العدو على رفض إقامة دولة فلسطينية بمعزل عن طبيعة هذه الدولة ..هذه التطورات تهم كل من يراهن في فلسطين أو في العالم العربي والإسلامي على مسار تفاوضي لإقامة دولة فلسطينية وصفعة لهم جميعًا ولكل الدول العربية التي تتبنى مبادرة السلام العربية”.