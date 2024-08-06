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الملك يؤكد ضرورة تعزيز التمكين للفئات المشمولة في برامج الحماية الاجتماعية

منذ 21 ثانية
الملك يؤكد ضرورة تعزيز التمكين للفئات المشمولة في برامج الحماية الاجتماعية

وطنا اليوم:تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سير العمل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025)، الهادفة لتطوير قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأكد جلالته خلال الاجتماع، الذي عقد في قصر الحسينية مع المسؤولين المعنيين، ضرورة تعزيز التمكين للفئات المشمولة في برامج الحماية الاجتماعية في جميع المحافظات.
وناقش الاجتماع، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، سير العمل في خطط الحماية الاجتماعية للعامين الحالي والمقبل بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي ضمن محور جودة الحياة.
كما جرى استعراض ما تم إنجازه من برامج الاستراتيجية الحالية، إذ تم توسيع شمول الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وخدمات التأمينات الاجتماعية المقدمة لهم.
بدورها، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الخطوات القادمة لتحديث الاستراتيجية للأعوام (2026-2033) تركز على تطوير برامج تمكين الفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية، مشيرة إلى أن العمل جار بالتنسيق بين الوزارات وجميع الشركاء بهذا الخصوص.
وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.


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