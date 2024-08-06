الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التوترات في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة.

وجدد الزعيمان، خلال الاتصال، التأكيد على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع.

وأشار الزعيمان إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.