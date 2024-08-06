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الأردن وأمريكا يبحثان الخطوات المطلوبة لوقف التصعيد في المنطقة

منذ 6 ثواني
الأردن وأمريكا يبحثان الخطوات المطلوبة لوقف التصعيد في المنطقة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي اليوم، الخطوات المطلوبة لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
وتابع الوزيران المحادثات التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، حول خفض التصعيد والتوصل لتهدئة شاملة تحول دون الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة.
وشدد الصفدي على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة التي يواجهها القطاع هو الخطوة الأولى نحو إنهاء التوتر والتصعيد اللذين يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأكد ضرورة وقف الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.


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