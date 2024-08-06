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الأردن وقطر يبحثان التدهور الخطير الذي تشهده المنطقة

منذ 5 ثواني
الأردن وقطر يبحثان التدهور الخطير الذي تشهده المنطقة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، التدهور الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة وخروقاتها للقانون الدولي، وتداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.
وأكد الصفدي والشيخ محمد، خلال اتصال هاتفي، أن وقف العدوان على غزة يمثل الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التوتر والتصعيد اللذين يهددان بدفع المنطقة كلها نحو المزيد من الصراع والحروب.
وأكد الصفدي والشيخ محمد استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك لوقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة التي يواجهها القطاع.


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