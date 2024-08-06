حزب الله يقول إن الدبلوماسية لم تعد خيارا

وطنا اليوم:نقلت وكالة رويترز عن مصدر قريب من حزب الله أن الضربة الانتقامية أمر لا مفر منه والدبلوماسية لم تعد خيارا قابلا للتطبيق.

ونقل عن مصدر من حزب الله اللبناني قوله إن الهجوم الذي نفذه الحزب اليوم الثلاثاء ليس ردا على اغتيال إسرائيل القيادي فؤاد شكر.

وأعلن حزب الله إطلاق سرب من الطائرات المسيّرة على أهداف عسكرية في شمال إسرائيل، وتحدثت تقارير إسرائيلية عن تسجيل إصابات وأضرار في المناطق التي استهدفتها المسيرات.

فيما نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن رد فعل إسرائيل على أي هجوم من حزب الله وإيران يتوقف على الأضرار وليس على نطاق الهجوم.

الى ذلك طالب رئيس بلدية كريات شمونة في شمال إسرائيل بتوجيه ضربة استباقية لإيران حيث أن 9 ملايين مستوطن بحالة هلع وتحت التهديد.