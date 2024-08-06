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“ختام مهرجان جرش: أمسية شعرية نبطية تحتفي بالوطن والمجد الهاشمي”

منذ ساعة واحدة
“ختام مهرجان جرش: أمسية شعرية نبطية تحتفي بالوطن والمجد الهاشمي”

وطنا اليوم_في ختام مشاركته في مهرجان جرش لهذا العام، نظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين أمسية شعرية نبطية في المركز الثقافي الملكي. الأمسية شهدت مشاركة مجموعة من الشعراء الذين قدموا قصائد تغنت بالوطن ومواقف الشجاعة، وخاصة بسليل المجد الهاشمي، الملك عبد الله الثاني، وبصمود أهل غزة.

 

**الشاعرة ليان الرفاعي** ألقت قصيدة بعنوان “سلامي يا أهل غزة”، عبرت فيها عن تضامنها ومشاعرها تجاه أهل غزة، وجاء فيها:

 

“سلامي يعتلي النجوم

واظنه ما ينجيكم سلامي مع هتافاتي…”

 

**الشاعر فليح الجبور** قدم قصيدة تحمل مشاعر الولاء للوطن والملك، وجاء فيها:

 

“كل شي انا قلته احطه على جال

وعندي كلام اليوم ودي اقوله…”

 

**الشاعر وليد إبراهيم** قرأ من قصيدته “دار الملح والزاد”، متحدثًا عن حب الوطن ودفء البلاد:

 

“مساء الخير يا دار الملح والزاد

مساء الخير يا ريحة هوى البلاد…”

 

**الشاعر عليان العدوان** عبر عن فخره بميلاد الأميرة إيمان حفيدة الملك عبد الله الثاني، وقدم قصيدة تتغنى بأمجاد الهواشم:

 

“متسربلا بالعز وثياب الفخار

يا ولي العهد ويا نعم الامير…”

 

**الشاعر محمد فناطل الحجايا** اختتم الأمسية بقصيدة نبطية مليئة بالحماسة والعزة.

 

في نهاية الأمسية، قدم الشاعر عليان العدوان شهادات تقديرية للمشاركين، تقديرًا لإسهاماتهم وإبداعاتهم الشعرية.


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