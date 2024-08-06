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الغذاء والدواء تعلق إجازة المستحضرات والمكملات المحتوية على الأشواغاندا

منذ 5 ثواني
الغذاء والدواء تعلق إجازة المستحضرات والمكملات المحتوية على الأشواغاندا

وطنا اليوم:علقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجازة كافة المستحضرات الطبيعية والمكملات الغذائية المحتوية على نبتة أشواغاندا Ashwagandha (Withania somnifera) وذلك اعتبارا من مطلع شهر آب الجاري.
وأوضح مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة قررت وقف تداول هذه المستحضرات وتعليق تسجيل المستحضرات المقدمة للتسجيل وتعليق استلام الملفات الجديدة وذلك بناء على متابعة المؤسسة لتداول المستحضرات المذكورة ورصد ممارسات لإساءة استخدامها وآثار جانبية على الكبد والجهاز الهضمي فضلا عن رصد إعلانات تتضمن الترويج لها بإدعاءات غير موافق عليها مثل التنحيف وإزالة أعراض الاكتئاب ورفع المناعة والوقاية من أمراض القلب وخفض نسبة الكوليسترول وعلاج التهاب المفاصل وخفض ضغط الدم المرتفع خلافا للغايات الموافق عليها المتمثلة بالمساعدة في التخفيف من التعب والقلق والارهاق.
وأضاف أن المؤسسة عممت بهذا الخصوص على كافة الجهات المعنية وذلك على ضوء توصية لجنتي المستحضرات والنواتج والأدوية الطبيعية والأغذية الخاصة في المؤسسة، استمرارا لدورها في متابعة سلامة ومأمونية المستحضرات الصيدلانية والطبيعية التي يتم إنتاجها وتسويقها، لافتا إلى أن كافة المستحضرات الطبيعية والمكملات الغذائية المحتوية على نبتة أشواغاندا المجازة لدى المؤسسة والبالغ عددها نحو 17 مستحضر طبيعي ومكمل غذائي خضعت لقرار تعليق الإجازة.
وتدعو المؤسسة مستخدمي المستحضرات المذكورة إلى استشارة مقدمي الرعاية الصحية فور ظهور أي أعراض مثل القيء والإسهال واصفرار البول واصفرار العيون مع ضرورة الالتزام بالجرعات المعتمدة الواردة في النشرة وبطاقة بيان المستحضر.


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