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الحكومة تدرس إنشاء شركة نقل بحري وطنية

منذ 15 ثانية
الحكومة تدرس إنشاء شركة نقل بحري وطنية

وطنا اليوم:كشفت وزيرة النقل وسام التهتموني، عن إعداد دراسة استقصائية للسوق الأردني لتقييم مدى حاجة وجدوى إنشاء شركة نقل بحري وطنية من خلال إجراء تقييم لطلب السوق مع مختلف الشركاء.
وقالت وزيرة النقل، خلال منتدى الاتصال الحكومي، الذي عقد الثلاثاء، بمشاركة الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين، إنه يتم حاليا استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، وسيتم الإعلان عنها لاحقا.
وحول أزمة البحر الأحمر، قالت التهتموني، إنه تم التنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد مسارات نقل بحري جديدة “خطوط تغذية” من وإلى العقبة، في ظل الأزمة التي حدثت في البحر الأحمر.
وبينت أنه تم دعم وتعزيز شركة الجسر العربي للملاحة لتوفير بديل لشحن الصادرات عبر موانئ المتوسط المصرية، بالإضافة إلى دعم الطلبات المُقدمة من القطاع الخاص لاستقبال السُفن القادمة إلى ميناء العقبة.
وتدُل أرقام ميناء حاويات العقبة إلى وجود تحسن بأعداد الحاويات الواردة والصادرة، حيث تُشير التقارير إلى تضاؤل نسبة الانخفاض التدريجي التي بدأت بنسبة انخفاض قُدّرت بـ (46.5%) لشهر كانون الثاني/2024 إلى أن أصبحت (10.9%) لشهر حزيران/2024 مقارنة مع الأشهر ذاتها من العام 2023، وفق التهتموني.


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