مخطط لبناء مبنى مسافرين لمطار الملك حسين في العقبة يستوعب 3 ملايين مسافر

وطنا اليوم:كشفت وزارة النقل، عن فرصة استثمارية لبناء مبنى مسافرين جديد في مطار الملك حسين الدولي في العقبة، بقدرة استيعابية تصل إلى 3 ملايين مسافر.

ووفق الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام (2024-2028)،، فإن من المشروع يأتي كمرحلة أولى من الفرص الاستثمارية لتطوير مطار الملك حسين الدولي في العقبة، والتي تشمل تحديث المخطط الشمولي، وإعداد دراسات تطوير المسارات الجوية، ودراسات جدوى إيجاد حركة ترانزيت عبر مطار العقبة.

وتقدّر تكلفة المرحلة الأولى للمشروع بقرابة 50 مليون دينار، حيث من المتوقع تنفيذه خلال الفترة من 2025 حتى 2028.

وأشارت الاستراتيجية إلى أن من ضمن قائمة المشاريع المقترحة بخصوص النقل الجوي؛ تحديث وتطوير الأجهزة الملاحية في المحطات والمطارات خلال الأعوام من 2024-2026، بكلفة 10.3 مليون دينار، حيث يهدف المشروع إلى تطوير منظومة النقل الجوي.

ولفتت النظر إلى وجود مشروع تنفيذ طاقة شمسية بقدرة 4.8 ميغاواط داخل مطار الملكة علياء الدولي خلال الفترة من 2024-2026، بكلفة 4 ملايين دينار على نفقة مجموعة المطار الدولي.

وأضافت أن هناك مشروع لدراسة مدى جاهزية الطيران الأردني لاستبدال الوقود المستخدم، على ضوء توفر الوقود البديل من مصادر حيوية (Bio-Fuels).