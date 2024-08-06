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توجه لتمديد عمل الباص سريع التردد للساعة 12 ليلا

منذ 8 ثواني
توجه لتمديد عمل الباص سريع التردد للساعة 12 ليلا

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي للنقل والمشاريع في أمانة عمّان الكبرى، رياض الخرابشة، إن أمانة عمّان انتهت مؤخرا من دراسة بشأن تمديد عمل الباص سريع التردد للساعة 12 ليلا.
وأضاف الخرابشة في تصريح ، أن العديد من المصالح التجارية ينتهي عملها في الساعة 10 مساء، وهو ما دفع إلى إجراء دراسة حول إمكانية تمديد عمل الباص سريع التردد.
ولفت إلى أن اللجان الفنية انتهت من دراسة تمديد عمل الباص سريع التردد للساعة 12 ليلا، لكن لم تتخذ القرار النهائي بعد.
وفي السياق، قال الخرابشة إن الباص سريع التردد، يضم 5 مسارات رئيسية، تنقل يوميا ما مجموعه 80 ألف راكب في عمّان والزرقاء.
ولفت إلى أن الباص سريع التردد، نقل قرابة 25 مليون مسافر منذ بدء التشغيل التجريبي للمشروع.
وأوضح، أن خطوط النقل العام بحاجة إلى تركيب 5 آلاف مظلة انتظار لمستخدمي النقل العام، وخاصة المسارات المغذية لمسار الباص سريع التردد.
وكانت أمانة عمّان، أعلنت البدء بتشغيل محطة الباص السريع ” جسر البوليتكنيك”، مضيفة أنه جرى تشغيل المحطة رسميا وتزويدها بموظفين إداريين وفنيين ورجال أمن وحماية.
وقالت إن المحطة تعمل بكامل طاقتها حيث تخدم مناطق الجامعة والأطراف.
وبلغ عدد مستخدمي مسار الباص سريع التردد بين مدينتي عمّان والزرقاء منذ تشغيله منتصف أيار الماضي أكثر من مليون راكب.


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