البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار رقم (25) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك ، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 7 آب 2029، في ما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 7 آب الحالي.

وكشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن اقتراض الحكومة، أكثر من 4.2 مليار دينار، كسندات وأذونات خزينة منذ بداية العام 2024 وحتى الثلاثاء.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.