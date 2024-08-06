ترامب: سمعت أنه سيكون هناك هجوم إيراني الليلة على إسرائيل

وطنا اليوم:قال مرشح الرئاسة الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إنه سمع أن تل أبيب ستتعرض لهجوم من إيران الليلة.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر الإثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت رسائل من خلال دبلوماسيتها، لإيصالها إلى إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحتها، وأن الولايات المتحدة ستدافع عن تل أبيب.

وقال ميلر في تصريحات صحفية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث الإثنين مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بشأن التوترات في الشرق الأوسط”.

وطالب الأطراف بأن تبحث عن سبل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، لا عن أسباب التأخير أو الرفض.

إلى ذلك نشرت الولايات المتحدة الأمريكية طائرات مقاتلة إضافية في المنطقة لدعم الاحتلال الإسرائيلي بعدما أشارت تقارير إلى أن إيران قد ترد اعتباراً من الإثنين على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

من جهتها حملت إيران الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال هنية، ووعدت بالرد عليه وجاء اغتيال هنية بعد ساعات من غارة للاحتلال الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية أودت بالقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر.