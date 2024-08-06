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12 طائرة استطلاعية للقوات الأمريكية بسماء بغداد

منذ 5 ثواني
12 طائرة استطلاعية للقوات الأمريكية بسماء بغداد

وطنا اليوم_أكدت وسائل إعلام عراقية انتشار 12 طائرة استطلاعية للقوات الأمريكية في سماء بغداد عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إصابة عدد من الجنود الأمريكيين من جراء هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق.

البيت الأبيض، قال إن فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن وهاريس على التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها.

 

وأضاف البيت الأبيض، أنه تم إطلاع بايدن وهاريس على هجوم قاعدة عين الأسد بالعراق ومناقشة الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية والرد على أي هجوم، بينما تم اطلاعهم على آخر الجهود العسكرية الأمريكية لتعزيز الدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مجددا.

 

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن إصابة جنودنا في العراق جزء من مسلسل طويل من التهديدات والهجمات من إيران ووكلائها، موضحا أن الهجمات على قوتنا غير مقبولة ويجب أن تفعل الإدارة المزيد لحمايتهم في الشرق الأوسط.


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