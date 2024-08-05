مندوب عن الملك… الأمير هاشم يتابع تمريناً امنياً ليلياً في قيادة الشرطة الخاصة 

وطنااليوم_

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تابع سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، تمريناً أمنياً ليلياً، نفذته قيادة الشرطة الخاصة في أحد ميادين التدريب التابعة لها.

واستمع سموه، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، إلى إيجاز قدمه قائد الشرطة الخاصة، عن الفرضيات الأمنية للتمرين، والتطبيقات الميدانية المختلفة لعمليات عزل وتطويق واقتحام وتعامل مع مجرمين خطيرين وإلقاء القبض عليهم.

وتضمن التمرين استخدام معدات وآليات وتكنولوجيا حديثة وطائرات مسيرة، فضلا عن تطبيق رمايات تكتيكية مختلفة بالذخيرة الحية.

ويهدف التمرين إلى الحفاظ على كفاءة الأداء والجاهزية للمشاركين، وإكسابهم المهارات العملياتية اللازمة، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف تشكيلات الأمن العام، ومع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

وأشاد سموه في نهاية التمرين بالمستوى المميز والحرفية التي أظهرها المشاركون، معرباً عن اعتزاز جلالة القائد الأعلى بنشامى مديرية الأمن العام، وبالمهارات والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو قيادة الشرطة.