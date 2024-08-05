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بيان من الجيش: هذا ما يحدث في العقبة

منذ 10 ثواني
بيان من الجيش: هذا ما يحدث في العقبة

وطنا اليوم_صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن ما يتم تداوله من فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في خليج العقبة، يأتي ضمن التمارين التي تجريها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية استعداداً لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024.

 

وبين المصدر أن سيناريو التمرين البحري الذي سينفذ بداية الشهر المقبل يتضمن عمليات اعتراض بحري وتفجيرات داخل البحر ضمن المياه الإقليمية الاردنية، داعياً المواطنين إلى عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة واستقاء هذه الأخبار من مصادرها الرسمية.


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