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الصفدي: أبلغنا طهران أن الأردن لن يسمح باستخدام أجوائه

منذ 39 ثانية
الصفدي: أبلغنا طهران أن الأردن لن يسمح باستخدام أجوائه

وطنا اليوم:نقلت “سكاي نيوز عربية” عن مصدر أردني لم تسمه ان الأردن أبلغ الولايات المتحدة و إسرائيل وإيران أنه لن يسمح باستخدام أجوائه من أي جهة.
وذكر المصدر للقناة ان وزير الخارجية وئؤون المغتربين ايمن والصفدي أبلغ طهران أنه في حال الرد على إسرائيل فإن عليها الابتعاد عن أجواء المملكة.
وتابع المصدر ان الأردن أبلغ طهران أن المملكة لن تسمح لإسرائيل باستخدام أجوائها


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