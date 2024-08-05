هيئة تنشيط السياحة تستضيف وفد طبي من أقليم كردستان العراق

وطنا اليوم:استضافت هيئة تنشيط السياحة مؤخرا وفدا طبيا من وزارة الصحة في أقليم كردستان العراق برئاسة الدكتور سعدون رستم مستشار معالي وزير الصحه الكردستاني ووفد طبي من عدة تخصصات طبية مختلفة.

وشمل برنامج الوفد الضيف أجتماع بوزارة الصحة برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور رائد الشبول ، وزيارة كل من مجمع مستشفيات البشير وبعض المشافي الخاصة بالعاصمة عمان ، وكذلك مركز الحسين للسرطان، وزيارة كل من منطقة البحر الميت وحمامات ماعين ،وذلك بهدف تعريف الوفد عن السياحة الاستشفائية بالمملكة.

وتأتي هذه الزياره ضمن النشاطات التسويقية والترويجية المتنوعة والتي تقوم بها الهيئه بما يخص السياحة العلاجية والاستشفائية بأقليم كردستان العراق بصفة خاصة و بالعراق بصفة عامة ، حيث تأتي هذه الزيارة على ضوء انعقاد الملتقي الطبي الأردني الكردستاني ومخرجاته والذي عقد بمنتصف العام الماضي بأربيل عاصمة الإقليم ، والذي جاء تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الكردستاني وبتنظيم هيئة تنشيط السياحه ووزارة الصحه بالأقليم وبالتعاون مع القنصليه الأردنية العامة بأربيل والمكتب الصحي الأردني .

وعلي هامش فعاليات الملتقي جري ورشة عمل لمدة يومين للمشافي الأردنيه المشاركة به، حيث زاره الكثير من الزوار من عددة محافظات بالأقليم و من بعض المحافظات العراقية، وبنفس السياق قام وفد طبي أردني بأجراء بعض العمليات الجراحية المتنوعة خلال فترة أنعقاد الملتقي في بعض المشافي بالأقليم .