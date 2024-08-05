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بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية حول تمارين قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية في العقبة

منذ 41 ثانية
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية حول تمارين قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية في العقبة

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن ما يتم تداوله من فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في خليج العقبة، يأتي ضمن التمارين التي تجريها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية استعداداً لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس ٢٠٢٤.
وبين المصدر أن سيناريو التمرين البحري الذي سينفذ بداية الشهر المقبل يتضمن عمليات اعتراض بحري وتفجيرات داخل البحر ضمن المياه الإقليمية الاردنية، داعياً المواطنين إلى عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة واستقاء هذه الأخبار من مصادرها الرسمية.


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