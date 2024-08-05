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الأردن يطلب من الطائرات القادمة إلى مطاراته التزود بوقود احتياطي

منذ 11 ثانية
الأردن يطلب من الطائرات القادمة إلى مطاراته التزود بوقود احتياطي

وطنا اليوم:طلب الأردن من جميع شركات الطيران التي تهبط في مطاراته بأن تحمل وقودا احتياطيا يكفي لمدة 45 دقيقة، وهو ما يعتبره خبراء إجراء احترازيا في حالة وقوع هجوم إيراني على إسرائيل.
وتتجنب بعض شركات الطيران بالفعل المجالين الجويين لإيران ولبنان وتلغي الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان مع تزايد المخاوف بشأن صراع محتمل في المنطقة بعد مقتل عضوين بارزين في حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية الأسبوع الماضي.
وأصدرت السلطات الأردنية إشعارا بخصوص سلامة الرحلات الجوية للطيارين (نوتام)، يوم الأحد، يطالب جميع شركات الطيران بحمل وقود احتياطي “لأسباب تشغيلية”. ويسري هذا الإشعار حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش يوم غد الثلاثاء.
وقالت مجموعة أوبسغروب، وهي منظمة تعتمد على العضوية وتتبادل معلومات مخاطر الطيران، في نشرة إن هذه الخطوة تأتي قبل الإغلاق المتوقع للمجال الجوي الأردني، وهي خطوة تحذيرية في حالة حدوث هجوم إيراني على إسرائيل.
وقال مارك زي، مؤسس أوبسغروب ورئيسها التنفيذي، لرويترز “إن (إشعار) نوتام الأردني مناسب لأنه في أثناء الهجوم الجوي على إسرائيل في أبريل، كانت الاردن أول دولة تغلق مجالها الجوي بموجب نوتام، متقدمة حتى على إسرائيل أو إيران أو العراق”.
وأضاف: “الغرض من الخمس وأربعين دقيقة هو توفير ما يكفي من وقود إضافي للطائرة لمغادرة المجال الجوي الأردني والهبوط في مكان آخر”.
وقال إيان بيتشينك، المتحدث باسم شركة “فلايت رادار 24” لتتبع الرحلات الجوية إن “أي هجوم تشنه إيران على إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق بعض من أكثر المسارات الجوية إشغالا في العالم”.
وأضاف: “إغلاق هذا المجال الجوي سيجبر الطائرات على استخدام مسارات ضيقة.. إلى الشمال والجنوب. ومن شأن استمرار إغلاق لهذه المسارات أن يشكل إعادة ترتيب لحركة المرور الجوي الدولي على نحو كبير”.


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