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مؤسسة الغذاء تباشر المشاركة في عملية التصويت ضمن عضويتها في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية

منذ 27 ثانية
مؤسسة الغذاء تباشر المشاركة في عملية التصويت ضمن عضويتها في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية

وطنا اليوم:شاركت المؤسسة العامة للغذاء والدواء التصويت على النسخة النهائية لأسس عالمية حول التكافؤ الحيوي، إلى جانب الهيئات الرقابية العالمية والتنظيمية الكبرى للأدوية الأعضاء في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية- ICH ليصار إلى اعتمادها النهائي ونشرها على موقع المجلس الرسمي.
وبين المدير العام للمؤسسة نزار مهيدات أن التصويت يعد الأول للمؤسسة لغايات صنع القرارات ضمن مجموعات عمل خبراء المجلس فيما يخص المسائل ذات العلاقة بتطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتسجيلها عالميا وذلك منذ انضمام المملكة ممثلة بالمؤسسة كعضو في المجلس مؤخرا.
وأضاف أن انضمام المملكة ممثلة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء كعضو في المجلس والإعلان الرسمي عنها على موقع المنظمة الرسمي جاء نظير الجهود والإنجازات النوعية التي تبذلها المملكة من خلال المؤسسة في مجال تطوير وتطبيق أفضل المعايير والممارسات والتشريعات العلمية والتقنية في مجال الأدوية والسمعة المميزة التي تحظى بها في هذا المجال.
وأشار إلى أن المؤسسة مُنحت بانضمامها كعضو في المجلس، الاعتمادية الدولية كجهة رقابية رائدة تتمتع بنظام رقابي وتنظيمي متقدم، ما يعد تأكيدا على التزام المؤسسة بأعلى المعايير العالمية لجودة المنتجات الصيدلانية وفعاليتها وسلامتها وبما يؤكد التزام الأردن بموائمة المتطلبات التنظيمية المحلية مع ما هو معمول به عالميا، وبالتالي المساهمة في تسهيل دخول الصناعات الدوائية المحلية إلى أسواق أخرى كما وتطوير التعاون مع الجهات الرقابية المختلفة وتأهيل المؤسسة لتقديم التدريب وبرامج بناء القدرات لهذه الجهات.
ويذكر أن المؤسسة وباهتمام ودعم مستمر من إدارتها تسعى إلى المشاركة في مختلف البرامج الدولية لتكون في مصاف الجهات الرقابية الدولية مما يعزز التعاون مع هذه الجهات ويدعم تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والذي ينعكس على دعم وتطوير الصناعات الدوائية الوطنية وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني.


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