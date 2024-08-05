مستو: السماح برحلات جديدة لنقل الأردنيين من بيروت إلى عمّان يعتمد على تقييم الأوضاع

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إن توجيهات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين واضحة بعمل كل ما يلزم لمغادرة أي مواطن أردني الأراضي اللبنانية في ظل الظروف الراهنة وحفاظا على أرواحهم.

وأوضح، مساء الإثنين، أن هيئة الطيران المدني منحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية التصاريح اللازمة والتي ستمكنها من تسيير ثلاث رحلات اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمّان.

وأكد أنه سيتم العمل على زيادة وتيرة الرحلات لمغادرة الأردنيين الأراضي اللبنانية، حيث أعطت الهيئة التصاريح اللازمة لتشغيل رحلات مكثفة لنقل الأردنيين وغيرهم من بيروت إلى عمّان، لكن الأولوية بالدرجة الأولى للأردنيين.

وعن الأردنيين الذين حجزوا رحلات سفر من بيروت إلى عمّان بعد تاريخ يوم الأربعاء المقبل، قال مستو إنه بإمكانهم تعديل رحلاتهم من خلال “الملكية”، أو التواصل مع السلطات الأردنية للمغادرة في الرحلات الثلاث.

وأشار إلى أن السماح برحلات جديدة لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمّان يعتمد على تقييم الأوضاع يوما بيوم وساعة بساعة، طالبا من المواطنين الأردنيين في لبنان مراقبة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية وذات العلاقة أولا بأول.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهابت بالمواطنين عدم السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن، وطلبت من المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة المواطنين.

وأكدت أن هذه التوصية تأتي من منطلق التحوط لأي تطورات في ضوء الوضع الإقليمي، والحرص على سلامة المواطنين.

وجددت دعوتها للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي:

https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form‏⁦

‏والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:

‏•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

‏•وحدة مركز العمليات في الوزارة:

‏•00962799562903

‏•00962799562471

‏•00962799562193

‏أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ⁦‪op.ctr@fm.gov.jo