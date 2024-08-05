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أردوغان يندد بـ فاشية مواقع التواصل إزاء الفلسطينيين وماليزيا تطالب ميتا بالاعتذار

منذ 8 ثواني
أردوغان يندد بـ فاشية مواقع التواصل إزاء الفلسطينيين وماليزيا تطالب ميتا بالاعتذار

وطنا اليوم:ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”فاشية” مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يمكنها “حتى السماح بصور الشهداء الفلسطينيين” وتفرض رقابة فورية عليها.
وقال أردوغان خلال اجتماع لحزبه “إننا نواجه فاشية رقمية لا يمكنها أن تسمح حتى بصور الشهداء الفلسطينيين وتحظرها على الفور”.
واعتبر أردوغان “أنهم يحترمون القواعد في أميركا وأوروبا، لكنهم يتغاضون عنها عمدا عندما يتعلق الأمر بمكافحة جرائم المحتوى في تركيا”.
وعلقت تركيا عمل تطبيق إنستغرام بسبب قرارها منع مشاركات التعازي في استشهاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على المنصة.
الى ذلك طالبت الحكومة الماليزية شركة ميتا بالاعتذار بعد حذف منشورات لرئيس الوزراء أنور إبراهيم حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن هذه الشركة أزالت منشورين له على فيسبوك وإنستغرام على صلة باغتيال هنية، الأربعاء. وقال أيضا إنه “يعتبر أن إجراءات ميتا تنطوي على تمييز، وغير عادلة، وتمثل اعتداء صارخاً على حرية التعبير”.


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